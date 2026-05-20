Smart City Herrenberg Gießen? Nur noch App und zu
Die Stadt Herrenberg stellt Blumenkästen auf, die inzwischen vollelektronisch überwacht sind. Am Montag wurde der Marktplatz bepflanzt.
Die Stadt Herrenberg stellt Blumenkästen auf, die inzwischen vollelektronisch überwacht sind. Am Montag wurde der Marktplatz bepflanzt.
Sensorisch hat Herrenberg einiges zu bieten: Sensoren, die den Stand in den Mülleimern messen, Sensoren, die das Salz auf den winterlichen Straßen überwachen und Sensoren, die den Wasserstand in den Blumenkästen prüfen.