Ein Smart-Fahrer rast gegen 3 Uhr in der Nacht auf Freitag davon, als die Polizei ihn in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) kontrollieren will. Die Verfolgung führt über einige Kilometer. Zuvor war wegen des Fahrers ein Notruf eingegangen.

Mit mehreren Fahrzeugen hat die Polizei in der Nacht auf Freitag versucht, einen Smart-Fahrer zu stoppen, der sich bei einer Kontrolle gegen 3 Uhr aus dem Staub machte. Die Polizei war zuvor von einem 29-Jährigen alarmiert worden, der auf seiner Fahrt von Neckarweihingen bis Steinheim von dem Smart-Fahrer verfolgt, bedrängt und mit Lichthupe genötigt wurde. Als der 29-Jährige zuhause in Steinheim ausstieg, sei er zudem von dem Smart-Fahrer gefilmt und fotografiert worden, wie die Polizei mitteilt.

Als die Polizisten den Smart-Fahrer, dessen Auto kein amtliches Kennzeichen hatte, in Steinheim kontrollieren wollten, drückte er aufs Gas. Er fuhr über die L 1100 nach Großbottwar, muss dort gewendet haben. Denn Minuten später wurde er dann wieder in der Hindenburgstraße in Murr gesichtet. Auf seiner Fahrt fuhr der Smart über rote Ampeln, mehrmals auf dem Gehweg und umfuhr auch Streifenwagen, die sich ihm in den Weg gestellt hatten.

Smart rast nachts über Feldwege

Die Polizisten blieben dem Smart auf den Fersen, die Fahrt ging weiter in Richtung Marbach, ehe der Verfolgte zur Kläranlage Häldenmühle abbog. Über verschiedene Feldwege fuhr der Smart dann an Murr vorbei bis zum Marbacher Weg in Steinheim, der Verbindung nahe der Murrbrücke zum Hägnachhof. Hier konnte der Smart gestoppt werden.

Darin saß, wie sich nun herausstellte, ein 28-Jähriger. Er wurde vorläufig festgenommen. Es kam der Verdacht auf, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein, sein Mobiltelefon und sein Fahrzeug wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Heilbronn beschlagnahmt.

Während der Verfolgungsfahrt kam es zu keinen Sach- oder Personenschäden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-Jährige auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen dauern laut Polizei an.