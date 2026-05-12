Smartes Korntal-Münchingen Mülleimer melden sich: So spart die Stadt Kosten
In Korntal-Münchingen werden Abfallbehälter mit Sensoren ausgestattet. Sie melden dem Bauhof den Füllstand. Das reduziert unnötige Fahrten und schont die Umwelt.
In Korntal-Münchingen werden Abfallbehälter mit Sensoren ausgestattet. Sie melden dem Bauhof den Füllstand. Das reduziert unnötige Fahrten und schont die Umwelt.
Mülleimer schlucken in Korntal-Münchingen künftig nicht mehr bloß stumm Abfall. Sie werden auch clever: Indem sie Sensoren erhalten, die erfassen, wie voll sie sind. Darüber werden die Mitarbeiter des Bauhofs informiert – und die sparen sich damit Fahrten zu halb vollen oder gar leeren Mülleimern. Es wird dann auch nicht unnötig CO2 in die Luft gepustet.