Mit dem Smartphone im Klassenzimmer oder am Pausenhof abhängen? In Lettland wird das für Schüler der unteren Klassen bald nicht mehr möglich sein.

red/dpa 10.10.2024 - 12:55 Uhr

In Lettland sind für junge Schüler künftig Mobiltelefone an Schulen außerhalb des Unterrichts verboten. Das Parlament in Riga beschloss am Donnerstag Änderungen am Bildungsgesetz, die Nutzung von Handys bis zur 6. Klasse zu verbieten, sofern sie nicht für den Lernprozess erforderlich sind.