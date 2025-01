Noch gibt es den gehypten Burger nur in Pappschachteln

Smashburger in Stuttgart

Bisher wird der beliebte Smashburger in der Stuttgarter Innenstadt nur in Einwegboxen verkauft – selbst wenn man ihn im Lokal isst. Warum das so ist, und wann sich daran etwas ändern könnte.

Carolin Aichholz 18.01.2025 - 11:00 Uhr

Vor einer Woche hat der Berliner Burgerladen „Goldies“ eine Pop-up-Filiale in Stuttgart eröffnet. Seitdem stehen die Kunden Schlange, um den gehypten Smashburger zu kosten. Was manchem Besucher dabei verwundert hat: Die Burger werden derzeit nur in Pappschachteln ausgegeben – auch für jene Kunden, die Burger und Fritten im Laden essen. Teller gibt es keine.