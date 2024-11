Trickbetrüger haben eine Frau aus Bietigheim um einen vierstelligen Betrag gebracht. Sie hatten sich in einer SMS als Familienmitglieder ausgegeben.

Jörg Breithut 18.11.2024 - 14:49 Uhr

Eine Frau aus Bietigheim ist Opfer eines Trickbetrugs geworden. Die 61-Jährige wurde einem Bericht der Polizei zufolge von Unbekannten per SMS kontaktiert, die sich als Familienangehörige ausgaben. Am Wochenende hat sich die Frau an die Polizei gewendet.