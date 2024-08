Wenn Sie eine SMS von der Forschungsgruppe Wahlen erhalten haben und sich unsicher sind, ob es sich um Spam handelt, können Sie in der Regel beruhigt sein. Die Forschungsgruppe Wahlen kontaktiert zufällig ausgewählte Personen, um an politischen Meinungsumfragen teilzunehmen. Diese Umfragen dienen der Erhebung von Meinungen zu aktuellen politischen Themen und werden unter anderem im Auftrag des ZDF durchgeführt.

Worum geht es bei diesen Umfragen?

Die Umfragen sind ein wichtiger Bestandteil der politischen Meinungsbildung in Deutschland. Sie helfen dabei, gesellschaftliche Trends zu beobachten und politischen Entscheidungsträgern ein Feedback aus der Bevölkerung zu geben. Indem Sie an einer solchen Umfrage teilnehmen, tragen Sie dazu bei, ein breites Meinungsbild zu politischen und gesellschaftlichen Themen zu erstellen.

Woher hat die Forschungsgruppe Wahlen Ihre Nummer?

Ihre Telefonnummer wurde per Zufallsstichprobe aus frei generierten Mobilfunknummern ausgewählt. Die Forschungsgruppe Wahlen besitzt keine weiteren Informationen über Sie und verwendet die Nummern ausschließlich für die jeweilige Umfrage. Nach der Umfrage werden die Nummern gelöscht.

Ist das rechtlich zulässig?

Ja, diese Umfragen sind durch das Grundgesetz gedeckt, insbesondere durch die Artikel zur Presse-, Informations- und Wissenschaftsfreiheit. Die Forschungsgruppe Wahlen arbeitet unter Einhaltung des Bundesdatenschutzgesetzes und internationalen Kodizes für Markt- und Sozialforschung.

Wie können Sie sichergehen, dass die Umfrage seriös ist?

Eine seriöse Umfrage, wie sie von der Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt wird, erhebt keine personenbezogenen Daten und verfolgt keinerlei kommerzielle Zwecke. Die Ergebnisse werden transparent veröffentlicht, und es werden keine Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich.

Muss man an der Umfrage teilnehmen?

Nein, die Teilnahme an einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen ist völlig freiwillig. Es gibt keinerlei Verpflichtung, auf die SMS zu reagieren oder an der Umfrage teilzunehmen. Wenn Sie nicht interessiert sind oder sich unwohl dabei fühlen, können Sie die SMS einfach ignorieren oder löschen. Die Teilnahme ist also weder verpflichtend noch mit negativen Konsequenzen verbunden, wenn Sie sich dagegen entscheiden.

Was tun, wenn Sie keine weiteren SMS erhalten möchten?

Falls Sie nicht mehr kontaktiert werden möchten, können Sie Ihre Telefonnummer auf eine Sperrliste setzen lassen, indem Sie eine E-Mail an info@forschungsgruppe.de senden.