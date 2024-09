Snapchat-Mitgründer Evan Spiegel versucht schon seit Jahren, digitale Inhalte in Brillen mit durchsichtigen Gläsern einzublenden. Jetzt stellt er eine neue Generation der Geräte vor.

red/dpa 17.09.2024 - 21:50 Uhr

Von den Machern der populären Foto-App Snapchat gibt es die nächste Brille, die digitale Objekte in reale Umgebungen einblenden kann. Die neue Generation der „Spectacles“ mit durchsichtigen Gläsern bietet eine bessere Qualität bei der Anzeige und schnellere Reaktionszeiten. Wie schon das vergangene Modell 2021 soll sie allerdings vorerst nicht an Verbraucher verkauft werden, sondern wird nur an Entwickler vermietet.