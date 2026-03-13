Make-up-Tipps und Figurtricks für Bahnpersonal? Die SNCF sorgt mit ihrem Eleganz-Leitfaden für einen handfesten Gewerkschaftsstreit – und zieht die Broschüre schnell wieder zurück.
13.03.2026 - 01:00 Uhr
Paris - Frankreichs Staatsbahn SNCF hat mit einer Bekleidungs-Etikette für ihre Beschäftigten Kritik von Gewerkschaften ausgelöst. In dem Leitfaden waren unter anderem Tipps zu Schminke und zur passenden Kleiderwahl je nach Figurtyp enthalten. Auch Mitarbeiter im TGV-Fernverkehr, die keine Uniform trugen, sollten demnach die "Élégance à la Française", die französische Eleganz, verkörpern, hieß es in der Bekleidungsfibel. Nach Angaben der SNCF wurde die Broschüre ohne Genehmigung verbreitet und inzwischen wieder zurückgezogen.