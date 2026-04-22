Welcher Sender zeigt die Spiele der Snooker-Weltmeisterschaft 2026 heute im TV und gibt es einen kostenlosen Livestream? Das sind die aktuellen Ansetzungen.

Die Snooker -WM 2026 ist in vollem Gange. Insgesamt treten 32 Spieler an, darunter die Top 16 der Weltrangliste. Durch die teils unübersichtlich verteilten TV-Rechte fällt es Fans jedoch oft schwer, den Überblick über die Übertragungen zu behalten. Hier erfahrt ihr alles zur Übertragung der Duell der Snooker- Weltmeisterschaft am Mittwoch, den 22.04.2026, im TV und Stream.

Der TV-Sender Eurosport ist umfassend dabei und zeigt einen Großteil der Partien im Free-TV. Über die Plattform Joyn lässt sich das Programm zudem kostenlos im Livestream verfolgen.

Die Snooker-Übertragungen starten am 22. April 2026 um 11:00 Uhr mit dem Duell Mark Selby gegen Jak Jones sowie einer Konferenzschaltung. Am Nachmittag geht es ab 15:15 Uhr mit Ronnie O’Sullivan gegen He Guoqiang weiter, gefolgt von der Partie Si Jiahui gegen Hossein Vafaei ab 15:30 Uhr. Ergänzt wird das Programm durch eine Konferenz ab 16:13 Uhr.

Am frühen Abend steht ab 18:30 Uhr eine weitere Konferenz auf dem Plan. In der Abendsession ab 19:30 Uhr trifft erneut Mark Selby auf Jak Jones, parallel läuft eine weitere Konferenz, ehe ab 20:00 Uhr Neil Robertson gegen Pang Junxu an den Tisch geht.

Über Discovery+ werden ebenfalls alle Spiele der Snooker-Weltmeisterschaft live gestreamt. Wer jede Partie sehen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement ab 4,99 Euro pro Monat. Discovery Sports berichtet an allen 17 Turniertagen live aus Sheffield. In der Regel sind pro Wettkampftag drei Sessions angesetzt, die am Vormittag, am Nachmittag und am Abend stattfinden.

Spiele der Snooker-WM am 22.04.2026

Diese Duelle in der 1. Runde der Snooker-Weltmeisterschaft 2026 übertragen Eurosport und Discovery+ am Mittwoch, dem 22.04.2026.

11:00 Uhr: Mark Selby vs. Jak Jones

11:00 Uhr: Konferenz (u. a. Mark Selby)

11:00 Uhr: Konferenz (u. a. Mark Selby) 15:15 Uhr: Ronnie O'Sullivan vs. He Guoqiang

15:30 Uhr: Si Jiahui vs. Hossein Vafaei

16:13 Uhr: Konferenz (u. a. Ronnie O'Sullivan)

15:30 Uhr: Si Jiahui vs. Hossein Vafaei 16:13 Uhr: Konferenz (u. a. Ronnie O'Sullivan) 18:30 Uhr: Konferenz (u. a. Mark Selby)

19:30 Uhr: Mark Selby vs. Jak Jones

19:30 Uhr: Konferenz (u. a. Mark Selby)

20:00 Uhr: Neil Robertson vs. Pang Junxu

Alle Spiele finden Sie in unserem kompletten Spielplan zur Snooker-Weltmeisterschaft 2026.