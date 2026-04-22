Welcher Sender zeigt die Spiele der Snooker-Weltmeisterschaft 2026 heute im TV und gibt es einen kostenlosen Livestream? Das sind die aktuellen Ansetzungen.
Die Snooker-WM 2026 ist in vollem Gange. Insgesamt treten 32 Spieler an, darunter die Top 16 der Weltrangliste. Durch die teils unübersichtlich verteilten TV-Rechte fällt es Fans jedoch oft schwer, den Überblick über die Übertragungen zu behalten. Hier erfahrt ihr alles zur Übertragung der Duell der Snooker-Weltmeisterschaft am Mittwoch, den 22.04.2026, im TV und Stream.
Übertragung der Snooker-Weltmeisterschaft heute live
Der TV-Sender Eurosport ist umfassend dabei und zeigt einen Großteil der Partien im Free-TV. Über die Plattform Joyn lässt sich das Programm zudem kostenlos im Livestream verfolgen.