Welcher Sender zeigt die Spiele der Snooker-Weltmeisterschaft 2026 heute im TV und gibt es einen kostenlosen Livestream? Das sind die aktuellen Ansetzungen.

Die Snooker-WM 2026 ist in vollem Gange. Insgesamt treten 32 Spieler an, darunter die Top 16 der Weltrangliste. Durch die teils unübersichtlich verteilten TV-Rechte fällt es Fans jedoch oft schwer, den Überblick über die Übertragungen zu behalten.

Übertragung der Snooker-Weltmeisterschaft heute live

Der TV-Sender Eurosport ist umfassend dabei und zeigt einen Großteil der Partien im Free-TV. Über die Plattform Joyn lässt sich das Programm zudem kostenlos im Livestream verfolgen.

Am Dienstag, den 21. April 2026, starten die Snooker-Übertragungen um 11:00 Uhr mit den Begegnungen Chris Wakelin gegen Liam Pullen sowie Judd Trump gegen Gary Wilson, begleitet von einer Konferenz.

Am Nachmittag geht es ab 15:15 Uhr mit dem Match Ronnie O’Sullivan gegen He Guoqiang weiter. Parallel dazu gibt es erneut eine Konferenz, ehe ab 15:30 Uhr Wu Yize auf Lei Peifan trifft. Am frühen Abend steht ab 18:30 Uhr eine weitere Konferenz auf dem Programm.

In der Abendsession ab 19:30 Uhr kommt es erneut zum Duell zwischen Judd Trump und Gary Wilson, parallel läuft wieder eine Konferenz. Ab 20:00 Uhr folgt schließlich die Partie Shaun Murphy gegen Fan Zhengyi.

Über Discovery+ werden ebenfalls alle Spiele der Snooker-Weltmeisterschaft live gestreamt. Wer jede Partie sehen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement ab 4,99 Euro pro Monat. Discovery Sports berichtet an allen 17 Turniertagen live aus Sheffield. In der Regel sind pro Wettkampftag drei Sessions angesetzt, die am Vormittag, am Nachmittag und am Abend stattfinden.

Spiele der Snooker-WM am 21.04.2026

Diese Duelle in der 1. Runde der Snooker-Weltmeisterschaft 2026 übertragen Eurosport und Discovery+ am Dienstag, dem 21.04.2026.

11:00 Uhr: Chris Wakelin vs. Liam Pullen

11:00 Uhr: Judd Trump vs. Gary Wilson

11:00 Uhr: Konferenz (u. a. Judd Trump)

11:00 Uhr: Judd Trump vs. Gary Wilson 11:00 Uhr: Konferenz (u. a. Judd Trump) 15:15 Uhr: Ronnie O'Sullivan vs. He Guoqiang

15:28 Uhr: Konferenz (u. a. Ronnie O'Sullivan)

15:30 Uhr: Wu Yize vs. Lei Peifan

15:28 Uhr: Konferenz (u. a. Ronnie O'Sullivan) 15:30 Uhr: Wu Yize vs. Lei Peifan 18:30 Uhr: Konferenz (u. a. Judd Trump)

19:30 Uhr: Judd Trump vs. Gary Wilson

19:30 Uhr: Konferenz (u. a. Judd Trump)

20:00 Uhr: Shaun Murphy vs. Fan Zhengyi

Alle Spiele finden Sie in unserem kompletten Spielplan zur Snooker-Weltmeisterschaft 2026.