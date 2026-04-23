Die Snooker-WM 2026 läuft vom 18. April bis 4. Mai im Crucible Theatre in Sheffield. Doch wie genau sieht der Spielplan aus und wo man die Duelle live im TV und Stream verfolgen?

Digital Desk: Florian Huth

Vom 18. April bis 4. Mai 2026 steigt im Crucible Theatre in Sheffield die Snooker-Weltmeisterschaft. Das traditionsreiche Turnier, das erstmals 1927 ausgetragen wurde, gilt als Höhepunkt der Saiso. Es geht um das meiste Preisgeld und die meisten Weltranglistenpunkte. Wer holt sich den Titel bei der 99. Ausgabe der Weltmeisterschaft?

 

 

Spielplan und Modus: So läuft die Snooker-WM 2026

Die Snooker-WM 2026 wird vom 18. April bis 4. Mai ausgetragen und findet traditionell im Crucible Theatre in Sheffield statt. Insgesamt 32 Spieler kämpfen in fünf Runden – von der 1. Runde über Achtel- und Viertelfinale bis hin zu Halbfinale und Finale – um den Weltmeistertitel. Die Top 16 der Weltrangliste waren direkt für die erste Runde gesetzt. Dazu zählen Zhao Xintong, Ding Junhui, Xiao Guodong, Shaun Murphy, John Higgins, Ronnie O’Sullivan, Chris Wakelin, Neil Robertson, Kyren Wilson, Mark Allen, Barry Hawkins, Mark Williams, Mark Selby, Wu Yize, Si Jiahui und Judd Trump.

Die Termine der Spielrunden im Überblick:

  • 1. Runde: 18. April - 23. April 2026 (Best of 19 Frames)
  • Achtelfinale: 23. April - 26. April 2026 (Best of 25 Frames)
  • Viertelfinale: 28. April - 29. April 2026 (Best of 25 Frames)
  • Halbfinale: 30. April - 2. Mai 2026 (Best of 33 Frames)
  • Finale: 3. bis 4. Mai 2026 (Best of 35 Frames)

Spielplan und Ergebnisse der Snooker-WM 2026

Samstag, 18.04.2026

  • Mark Allen vs. Zhang Anda, Endergebnis 10:6
  • Zhao Xintong vs. Liam Highfield, 10:7
  • Mark Williams vs. Antoni Kowalski, 10:4
  • Xiao Guodong vs. Zhou Yuelong, 10:6
  • Barry Hawkins vs. Matthew Stevens, 10:4

Sonntag, 19.04.2026

  • Ding Junhui vs. David Gilbert, 10:5
  • John Higgins vs. Ali Carter, 10:7

Montag, 20.04.2026

  • Kyren Wilson vs. Stan Moody, 10:7
  • Wu Yize vs. Lei Peifan, 10:2
  • Shaun Murphy vs. Fan Zhengyi, 10:9

Dienstag, 21.04.2026

  • Judd Trump vs. Gary Wilson, 10:5
  • Chris Wakelin vs. Liam Pullen
  • Ronnie O’Sullivan vs. He Guoqiang, 10:2

Mittwoch, 22.04.2026

  • Mark Selby vs. Jak Jones, 10:2
  • Chris Wakelin vs. Liam Pullen, 10:6
  • Si Jiahui vs. Hossein Vafaei, Zwischenstand 3:6
  • Ronnie O’Sullivan vs. He Guoqiang, 10:2
  • Neil Robertson vs. Pang Junxu, Zwischenstand 5:4

Spielplan der 2. Runde der Snooker-WM 2026

Donnerstag, 23.04.2026

  • 14:00 Uhr: Xiao Guodong vs. Shaun Murphy
  • 20:00 Uhr: Kyren Wilson vs. Mark Allen

Freitag, 24.04.2026

  • 11:00 Uhr: Barry Hawkins vs. Mark Williams
  • 15:30 Uhr: Zhao Xintong vs. Ding Junhui

Samstag, 25.04.2026

  • 11:00 Uhr: Chris Wakelin vs. noch offen
  • 15:30 Uhr: noch offen vs. Judd Trump
  • 20:00 Uhr: John Higgins vs. Ronnie O’Sullivan

Sonntag, 26.04.2026

  • 11:00 Uhr: Mark Selby vs. Wu Yize

Übertragung der Snooker-WM 2026 live in TV und Stream

Eurosport hält die Übertragungsrechte an der Snooker-WM und zeigt alle Runden live im Free-TV. An den Turniertagen sind in der Regel drei Sessions angesetzt, eine Vormittagssession ab 11:00 Uhr, eine Nachmittagssession ab 15:30 Uhr sowie eine Abendsession ab 20:00 Uhr (MESZ).

Der Eurosport-Stream ist außerdem live und kostenlos über Joyn verfügbar. Zusätzlich wird das Turnier auch auf der kostenpflichtigen Streaming-Plattform HBO Max übertragen, wo die Matches sowohl live als auch auf Abruf verfolgt werden können.

Bei Discovery+ werden ebenfalls alle Spiele der Snooker-Weltmeisterschaft 2026 live gestreamt. Wer sämtliche Partien sehen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement ab 4,99 Euro pro Monat. Discovery Sports sendet an allen 17 Turniertagen live aus Sheffield.

Preisgeld bei der Snooker-WM 2026

Bei der Snooker-WM 2026 wird ein Gesamtpreisgeld von 2.395.000 Pfund, umgerechnet rund 2.754.250 Euro, ausgeschüttet. Allein der Turniersieger darf sich über 500.000 Pfund freuen. Auf die einzelnen Runden verteilt ergibt sich folgende Preisgeldstruktur:

  • Sieger: 500.000 Pfund (ca. 575.000 €)
  • unterlegener Finalist: 200.000 Pfund (ca. 230.000 €)
  • Halbfinale: 100.000 Pfund (ca. 115.000 €)
  • Viertelfinale: 50.000 Pfund (ca. 57.500 €)
  • Achtelfinale: 30.000 Pfund (ca. 34.500 €)
  • Letzte 32: 20.000 Pfund (ca. 23.000 €)
  • Höchstes Break (Hauptrunde): 15.000 Pfund (ca. 17.250 €)
  • Maximum Break (Hauptrunde): 40,000 Pfund (ca. 46.000 €)

 