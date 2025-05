Die vier besten Spieler stehen fest: Am Donnerstag beginnen die Halbfinals der Snooker-WM 2025 – mit hochklassigen Duellen in zwei Sessions.

Katrin Jokic 01.05.2025 - 07:00 Uhr

Am Donnerstag, den 1. Mai 2025, startet im Crucible Theatre die Vorschlussrunde der Snooker-Weltmeisterschaft. Nur noch vier Spieler sind im Rennen um den Titel – und sie alle haben an diesem Tag ihren ersten Auftritt im Halbfinale (Best of 33).