Wer zieht ins WM-Finale ein? Am Samstag steht eine weitere entscheidende Session im Halbfinale im Crucible Theatre auf dem Programm.

Am Samstag, den 3. Mai 2025, geht es im Crucible Theatre um alles: Das letzte Halbfinale der Snooker-WM 2025 wird heute entschieden.

In zwei Sessions kämpfen Mark Williams und Judd Trump um den Einzug ins Finale. Das Match wird im Modus Best of 33 ausgetragen – Spannung bis zum letzten Frame ist garantiert.

Das Halbfinale zwischen Ronnie O'Sullivan und Zhao Xintong ist bereits entschieden: Rekordweltmeister O'Sullivan unterlag dem Talent aus China mit 17-7 bereits in der dritten Session am Freitagabend.

Spiele heute

Folgende Halbfinal-Sessions sind am Samstag, den 3. Mai, angesetzt:

11:00 Uhr: Mark J. Williams vs. Judd Trump

Mark J. Williams vs. Judd Trump 20:00 Uhr: Mark J. Williams vs. Judd Trump (entscheidende Session)

Alle Spiele finden Sie in unserem kompletten Spielplan zur Snooker WM 2025.

Übertragung heute

Ab der Halbfinalrunde werden alle Sessions der Snooker-WM 2025 live übertragen – sowohl im Free-TV auf Eurosport 1 als auch im Livestream über Joyn und Discovery+.

Am Samstag, 3. Mai, sind folgende Live-Sessions geplant:

11:00 Uhr

20:00 Uhr

Alle Augen richten sich heute auf die entscheidenden Frames in den Halbfinals – mit zwei der besten Spieler der Welt.