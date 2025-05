Zwei Generationen, ein Ziel: Am Sonntag beginnt das Finale der Snooker-WM 2025 – mit Mark J. Williams und Zhao Xintong.

Katrin Jokic 04.05.2025 - 07:00 Uhr

Am Sonntag, den 4. Mai 2025, startet im Crucible Theatre von Sheffield das große Finale der Snooker-Weltmeisterschaft. Nach zwei intensiven Wochen stehen sich im Endspiel der Waliser Mark J. Williams und der Chinese Zhao Xintong gegenüber. Gespielt wird im Modus Best of 35 Frames – wer zuerst 18 Frames gewinnt, ist Weltmeister.