Snooker WM heute: Diese Spiele stehen am Dienstag auf dem Spielplan

Foto: UK SPORTS IMAGES LTD/ Shutterstock

Am Dienstag stehen bei der Snooker-WM 2025 einige Entscheidungen an – unter anderem bei Ding Junhui und Si Jiahui. Auch Ronnie O’Sullivan und Judd Trump greifen ins Geschehen ein.

Katrin Jokic 22.04.2025 - 08:48 Uhr

Am Dienstag, den 22. April 2025, biegt die erste Runde der Snooker-Weltmeisterschaft langsam auf die Zielgerade ein. In Sheffield stehen heute sechs Matches an – darunter zwei Entscheidungssessions: Sowohl Si Jiahui (führt 6:3 gegen David Gilbert) als auch Ding Junhui (ebenfalls 6:3 gegen Zak Surety) könnten sich heute mit einem Sieg für das Achtelfinale qualifizieren. Mit Ronnie O’Sullivan gegen Ali Carter und Judd Trump gegen Zhou Yuelong stehen zudem zwei absolute Top-Duelle auf dem Programm.