Die Viertelfinals der Snooker-WM 2025 starten – mit gleich vier absoluten Topduellen und dem Einstieg in den Modus "Best of 25".

Katrin Jokic 29.04.2025 - 07:45 Uhr

Am Dienstag, den 29. April 2025, beginnt im Crucible Theatre die nächste Turnierphase: Die Viertelfinals stehen an – und damit der Wechsel auf den Modus Best of 25 Frames. Für die Fans bedeutet das längere Matches, höhere Spannung und pure Weltklasse.