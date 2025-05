Das Finale der Snooker-Weltmeisterschaft 2025 ist komplett: Mark J. Williams trifft auf Zhao Xintong – ein Duell zweier völlig unterschiedlicher Spielerpersönlichkeiten und Generationen. Während der 50-jährige Waliser bereits zum fünften Mal im WM-Endspiel steht, erlebt Zhao mit seinem Finaleinzug den bisherigen Höhepunkt einer bewegten Karriere.

So liefen die Halbfinals

Mark J. Williams setzte sich in einem hochklassigen und intensiven Duell mit 17:14 gegen Judd Trump durch – und schrieb dabei Geschichte. Mit 50 Jahren und 44 Tagen wird er der älteste Finalist seit Einführung des Crucible-Formats sein. Für Williams ist es das fünfte WM-Finale nach 1999, 2000, 2003 und 2018. Sein dritter Titel liegt bereits sieben Jahre zurück, der erste sogar ein Vierteljahrhundert.

Zhao Xintong sorgte für eine der größten Überraschungen des Turniers: Mit einem souveränen 17:7-Sieg gegen Snooker-Ikone Ronnie O’Sullivan entschied er das Halbfinale bereits in drei Sessions für sich. Die vierte Session am Samstag wurde gestrichen – so deutlich war sein Vorsprung.

Wer ist Zhao Xintong?

Zhao Xintong galt schon früh als Ausnahmetalent im chinesischen Snooker. Bereits 2021 gewann er die UK Championship. Doch seine Karriere geriet 2023 ins Stocken: Wegen seiner Beteiligung an Match-Fixing wurde Zhao von der WPBSA bis zum 1. September 2024 gesperrt.

Nach seiner Rückkehr spielte er auf der Q Tour, gewann vier Turniere in Folge und sicherte sich die Rückkehr in die Main Tour. Bei der WM 2025 tritt er wegen der Sperre noch unter dem Status „Amateur“ an – ein irreführender Begriff, denn Zhao bringt reichlich Profi-Erfahrung mit.

Mit dem Finaleinzug hat der 28-Jährige nicht nur sportlich rehabilitiert, sondern auch ein bemerkenswertes Comeback hingelegt.

Und wer ist Mark J. Williams?

Mark Williams ist eine Snooker-Legende: Dreifacher Weltmeister, seit über 30 Jahren Profi, bekannt für seinen trockenen Humor, seine taktische Cleverness und seine unaufgeregte Art. Der Waliser gehört mit Ronnie O’Sullivan, John Higgins und Stephen Hendry zu den „Big Four“ der modernen Snooker-Ära.

Bereits 2018 überraschte er mit einem WM-Triumph – und sorgte für Aufsehen, als er bei der Pressekonferenz nackt erschien, wie zuvor versprochen. Diesmal allerdings kündigte Williams an, dass es kein Wiedersehen mit dieser Szene geben werde – egal wie das Finale ausgeht.

Spielplan: Wann finden die Final-Sessions statt?

Das WM-Finale wird im Modus Best of 35 Frames gespielt – wer zuerst 18 Frames gewinnt, wird Weltmeister 2025. Geplant sind vier Sessions:

Sonntag, 4. Mai, 14:00 Uhr – Session 1

– Session 1 Sonntag, 4. Mai, 20:00 Uhr – Session 2

– Session 2 Montag, 5. Mai, 14:00 Uhr – Session 3

– Session 3 Montag, 5. Mai, 20:00 Uhr – Session 4 (falls nötig)

Übertragung live bei Eurosport

Alle Final-Sessions werden live auf Eurosport 1 übertragen – im Free-TV, auf Joyn und über Discovery+. Die Kommentatoren begleiten das Finale wie gewohnt mit Expertise und Leidenschaft.

Das Finale der Snooker-WM 2025 verspricht Hochspannung: Der erfahrene Taktiker Williams trifft auf den hungrigen Comeback-Spieler Zhao. Es ist nicht nur ein Duell zweier Spielstile, sondern auch ein Aufeinandertreffen zweier Karrieren – eine mit jahrzehntelanger Beständigkeit, die andere mit tiefem Fall und nun spektakulärem Wiederaufstieg.