Balkonsolaranlagen sind so gefragt wie nie: Leistungsstärkere Module und einfache Installation sorgen für einen Boom in Baden-Württemberg.
23.01.2026 - 07:51 Uhr
Mehr Leistung, gefallene Preise und Verfügbarkeit bei Discountern, Baumärkten oder Möbelhäusern: Immer mehr Steckersolargeräte sind an den Balkonen und Terrassen in Baden-Württemberg installiert. Im Jahr 2025 kamen 59 234 der Mini-Photovoltaik-Anlagen von Privatpersonen hinzu, die sie an ihrem Balkon oder auf ihrer Terrasse anbrachten, wie die Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW) und das Solar Clusters Baden-Württemberg in Karlsruhe mitteilten. Die neu installierte Leistung liege bei 71 Megawatt – das sind 3,5 Prozent des gesamten Zubaus im Land im vergangenen Jahr.