So gesund sind Sauna-Besuche Saunameister: „Saunieren und Aufgüsse sind kein Wettkampf“
Wie sauniert man richtig? Aufguss-Weltmeister Maik Brandenburg gibt Tipps – und erzählt über den Wandel in der Sauna-Kultur, Wedeltechniken und Abkühl-Rituale.
Wie sauniert man richtig? Aufguss-Weltmeister Maik Brandenburg gibt Tipps – und erzählt über den Wandel in der Sauna-Kultur, Wedeltechniken und Abkühl-Rituale.
Passen Sauna und Showeffekte zusammen? Muss man bei Erkältungen aussetzen? Und sollte man auch im Frühjahr und Sommer in die Sauna gehen? Maik Brandenburg, Saunameister und Leiter der Sporttherapie an der Buchinger-Wilhelmi-Klinik in Überlingen am Bodensee, hat Antworten – und gibt Tipps, worauf man achten sollte.