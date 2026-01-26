Bei fensterlosen Räumen wirft das Thema "Lüften" viele Fragen auf. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Räume ohne Fenster lüften können und worauf Sie bei fensterlosen Zimmern noch achten müssen.
Räume ohne Fenster stellen beim Lüften eine besondere Herausforderung für die Bewohner dar, da durch mangelnde Luftzirkulation die Gefahr von Schimmel durch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit steigt. Ein besonderes Problem sind dabei innen liegende Badezimmer. Zwar ist nach DIN 18017 und den Richtlinien der jeweiligen Bundesländer geregelt, dass Räume ohne Fenster durch eine mechanische Anlage entlüftet werden müssen, allerdings kann es gerade bei alten Immobilien der Fall sein, dass die verbaute Lüftungstechnik den Ansprüchen nicht mehr genügt.