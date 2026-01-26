Bei fensterlosen Räumen wirft das Thema "Lüften" viele Fragen auf. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Räume ohne Fenster lüften können und worauf Sie bei fensterlosen Zimmern noch achten müssen.

Räume ohne Fenster stellen beim Lüften eine besondere Herausforderung für die Bewohner dar, da durch mangelnde Luftzirkulation die Gefahr von Schimmel durch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit steigt. Ein besonderes Problem sind dabei innen liegende Badezimmer. Zwar ist nach DIN 18017 und den Richtlinien der jeweiligen Bundesländer geregelt, dass Räume ohne Fenster durch eine mechanische Anlage entlüftet werden müssen, allerdings kann es gerade bei alten Immobilien der Fall sein, dass die verbaute Lüftungstechnik den Ansprüchen nicht mehr genügt.

Luftfeuchtigkeit messen Das größte Risiko für die Bausubstanz und die eigene Gesundheit ist eine zu hohe Luftfeuchtigkeit bzw. der daraus entstehende Schimmel. Die optimale Luftfeuchtigkeit in Räumen sollte zwischen 40 bis 60 Prozent liegen. In Badezimmern darf diese höher liegen. Hier gelten 50 bis 70 Prozent als optimal. Im Handel gibt es für wenig Geld sogenannte Hygrometer, mit denen sich die Luftfeuchtigkeit ermitteln lässt. In Badezimmern kann die Luftfeuchtigkeit kurzzeitig auf etwa 80 Prozent steigen. Sollte sich der Wert nach mehreren Stunden nicht reduziert haben, muss die Lüftungsstrategie geändert werden.

Bild:Marymash / Shutterstock.com

1. Lüftungsgitter reinigen

Da eine bauliche Belüftung von fensterlosen Räumen vorgeschrieben ist, wird sich wahrscheinlich auch ein Abluftschacht darin befinden. Hier sollte die Aufmerksamkeit als Erstes hingehen. Gitter und Abdeckungen von solchen Schächten lassen sich meist ohne viel Aufwand entfernen. Reinigen Sie diese und beobachten Sie, ob sich die Luftfeuchtigkeit verändert. Alte Wohnungen verfügen oft noch über eine passive Lüftung durch einen Schacht ohne Lüfter. Meist reicht dies allein allerdings nicht aus, um vor allem ein Badezimmer ausreichend zu belüften.

2. Mit dem Vermieter sprechen

Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte es mit dem Vermieter besprochen werden. Bauliche Anpassungen der Lüftungsanlage sind meist nicht allzu aufwendig und vom Fachmann schnell durchgeführt. Befindet sich der Raum an der Außenwand, kann zum Beispiel eine dezentrale Lüftungsanlage durch eine Kernlochbohrung eingebaut werden. Hierzu wird ein ausreichend großes Loch gebohrt und ein Lüftungsgerät eingesetzt. Die Geräte besitzen meist eine Wärmerückgewinnung, sodass sich der Umbau nicht merklich auf die Heizkosten auswirkt. Außerdem verbrauchen die Geräte wenig Strom und aktivieren die Belüftung meist automatisch. Wenn eine passive Lüftung vorhanden ist, lässt sich dies meist auch mit einem Lüftungsgerät aufrüsten. In dem Fall kann sogar auf eine Kernlochbohrung verzichtet werden. Hilfreich für einen Luftaustausch kann auch ein Lüftungsgitter in der Tür sein. Ist kein Gitter in der Tür, kann dies ebenfalls nachgerüstet werden.

3. Türen zu anderen Räumen öffnen

Sie können natürlich auch im Alltag die Lüftung eines Raumes ohne Fenster beeinflussen, indem Sie zum Beispiel nach dem Duschen im fensterlosen Badezimmer die Türen offenlassen. Wenn Sie nun auch die Türen und Fenster der anderen Räume öffnen, wird die Luftzirkulation zusätzlich gefördert.

4. Raumentfeuchter

In feuchten Räumen ohne Fenster, wie zum Beispiel Badezimmern oder Kellerräumen, kann ein Raumentfeuchter Schimmelbildung effizient vorbeugen. Hierfür gibt es elektrische- und chemische Raumentfeuchter. Besonders die elektrischen Raumentfeuchter arbeiten sehr effizient und können große Mengen an Wasser aus der Luft holen und im Tank speichern. Besonders preisgünstig sind dabei chemische Raumentfeuchter. Diese arbeiten meist mit Granulat, das die Feuchtigkeit aus der Luft zieht und ebenfalls in einem Tank unter dem Granulat speichert. Das Granulat hält oft mehrere Monate, bevor es gewechselt werden muss. Sie können auch Schalen mit Salz oder Katzenstreu aufstellen, um die Luftfeuchtigkeit in einem Raum zu senken, langfristig ist ein chemischer oder elektrischer Raumentfeuchter aber weniger aufwendig und günstiger.

5. Ventilator im Bad bei geöffneter Tür

Eine weitere einfache Möglichkeit zur Belüftung von Räumen ohne Fenster ist ein Ventilator. Wenn Sie einen Ventilator in einem fensterlosen Raum benutzen, sollten Sie auf einen Durchzug achten und die Tür geöffnet lassen, solange der Ventilator läuft.

Fazit:

Räume ohne Fenster erfordern eine besondere Aufmerksamkeit bei der Belüftung, um vor allem Schimmelbildung zu vermeiden. Neben einer regelmäßigen Reinigung der Lüftungsgitter können mechanische Lüftungssysteme wie dezentrale Lüftungsanlagen oder einfach nachzurüstende Lüfter Abhilfe schaffen. Direkte Abhilfe schafft das Öffnen von Türen zu anderen Räumen, um einen Durzug zu ermöglichen. Zusätzlich hilft der Einsatz von Raumentfeuchtern, um gezielt der Schimmelbildung vorzubeugen. Bei bereits bestehenden Problemen sollte ein Fachmann für das weitere Vorgehen konsultiert werden.