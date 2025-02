03.02.2025 - 11:09 Uhr , aktualisiert am 07.02.2025 - 10:04 Uhr

AC/DC spielen ein Konzert in Baden-Württemberg

Die Alt-Rocker von AC/DC kommen im Sommer nach Europa. Drei Konzerte finden in Deutschland statt – eins davon im Südwesten.

Eine der größten Rockbands kommt in diesem Sommer nach Baden-Württemberg. Die Alt-Rocker von AC/DC spielen im Frühjahr ihre Power-Up-Tour in den USA. Dort stehen 13 Shows auf dem Tourplan – und dann kommen Angus Young und Co. auch nach Europa.