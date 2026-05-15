Jugendfeuerwehren in Deutschland haben so viele Mitglieder wie noch nie. Ilias aus Mannheim ist einer von ihnen. Was den 14-Jährigen am Feuerlöschen fasziniert - und was Experten zu dem Boom sagen.
15.05.2026 - 04:00 Uhr
Mannheim - Ilias Jakypbek trägt Handschuhe, blaue Uniform und einen orangen Schutzhelm. Gemeinsam mit seiner Mitstreiterin hält er den Wasserschlauch, 130 Liter spritzen pro Minute heraus. Aus dem zweiten Stock des Holzgebäudes kommt Rauch aus der Nebelmaschine. Die Aufgabe: Das Feuer löschen und einen Menschen retten. Ilias Jakypbek ist Mitglied der Jugendfeuerwehr in Mannheim. "Feuerlöschen ist absolut das Coolste", sagt der 14-Jährige. "Also so einen Schlauch in der Hand zu halten, da kommt super viel Wasser raus. Das ist schon mega."