Der Soap-Star von „Alles was zählt“ war im vergangenen Jahr mit einer Stalking-Problematik an die Öffentlichkeit gegangen. Nun hat sich die Situation entspannt.

Schauspieler Marc Dumitru („Alles was zählt“) hatte über Probleme mit einer Stalkerin berichtet - nun hat sich die Situation nach Angaben des Soap-Stars beruhigt. „Die Stalkerin ist quasi verschwunden. Nachdem ich den Fall öffentlich gemacht hatte, hörte es plötzlich einfach auf. Auf einmal war Stille – und das hält bis heute an“, sagte der 39-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Die Frau habe ihm keine Briefe mehr geschickt, ihn nicht mehr auf Social Media angeschrieben und auch nicht mehr ungefragt Geld geschickt – was bisweilen vorgekommen sei. „Ich will es nicht beschreien, aber momentan sind wir sehr erleichtert“, sagte Dumitru.

Schauspieler aus Überlingen

Der Schauspieler, der in Düsseldorf lebt und im baden-württembergischen Überlingen geboren wurde, zählt zu den Stars der RTL-Serie „Alles was zählt“. Die Soap läuft seit 2006 im Vorabendprogramm. Dort spielt Dumitru seit 2022 die Rolle des ambitionierten Anwalts Kilian Reichenbach.

Im vergangenen Jahr war Dumitru an die Öffentlichkeit gegangen und hatte von einer Stalkerin berichtet, deren Verhalten ihn beunruhige. Die Frau soll „völlig aus dem Nichts“ aufgetaucht sein.

Es sei auch nicht das erste Mal, dass er mit der Problematik zu tun gehabt habe, sagte Dumitru. „Ich hatte leider auch vorher schon mit Stalkerinnen zu tun – einmal hat es eine Frau sogar bis ins Wohnzimmer meiner Großmutter geschafft“, berichtete er. „Solche Erlebnisse gehen einem schon ziemlich nah.“