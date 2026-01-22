Die wohl traurige Entscheidung eines Pinguins, die Werner Herzog einst in einer Dokumentation einfing, bewegt aktuell das Internet. Die Stimme des deutschen Regisseurs spielt eine große Rolle.

dpa 22.01.2026 - 13:23 Uhr

London - Wird ein einsamer Pinguin, der begleitet von Werner Herzogs melancholisch-rauer Stimme durch die Antarktis wandert, zum Sinnbild der jüngsten Krisen? Auf der Plattform Instagram mehren sich Videos mit einem Ausschnitt aus Herzogs Dokumentation "Begegnungen am Ende der Welt" von 2007. Zu sehen ist ein Pinguin, der nicht mit seinen Artgenossen Richtung Wasser wandelt - sondern alleine in Richtung der weit entfernten Berge zieht. "But why?", aber warum, fragt Herzog eindringlich.