Schlager-Playbacks, Tänze mit ihren Angestellten und Clips über den Hotel-Alltag im «Europäischen Hof Heidelberg»: Caroline von Kretschmann ist ein Tiktok-Star. Wieso klicken Millionen ihre Videos?
Heidelberg - "Guten Morgen, guten Tag. Guten Abend, gute Nacht", erklingt der Schlager von Peter Menger. Die Frau im schwarzen Anzug und weißen Hemd, Hornbrille, dunkelbrauner Bob nach hinten frisiert, singt mit, lächelt, wippt mit dem Kopf während sie von ihrem Büro durch die Hotellobby läuft, am Empfang vorbei und auf den Vorplatz hinaus. Die Frau ist Caroline von Kretschmann, Chefin des Luxushotels "Europäischer Hof Heidelberg" - und Tiktok-Star. Das Video wurde bisher rund 7,9 Millionen Mal angeschaut.