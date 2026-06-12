Social Media erst am 14? Das ist dem Ethikrat zu schlicht. Er fordert mehr Schutz für Kinder im digitalen Raum. Unser Autor Armin Käfer begrüßt das.
12.06.2026 - 13:38 Uhr
Wer Kindern ein Smartphone überlässt und sie freiweg damit hantieren lässt, könnte ihnen gleich ein Ticket für ein Pornokino schenken. Er schickt sie in eine Schule der Hetze, der Gewalt, der Lügen und Täuschung. Sie lernen damit Kommunikationsmuster, die einem friedlichen Zusammenleben zuwiderlaufen und demokratische Gesellschaften wie Säure zersetzen.