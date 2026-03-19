Die Staatsanwaltschaft prüft vier Social-Media-Screenshots und ein bearbeitetes CDU-Faltblatt zu Manuel Hagel. Die Suche nach den Urhebern läuft.

red/dpa 19.03.2026 - 14:17 Uhr

Wegen des Verdachts der Beleidigung des baden-württembergischen CDU-Chefs Manuel Hagel hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart Ermittlungen eingeleitet. Es geht um derzeit vier Screenshots aus sozialen Medien, ein Schreiben sowie ein Faltblatt mit CDU-Wahlwerbung, auf dem ein Bild von Hagel mit einem Stift bearbeitet wurde, wie die Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Ermittlungen zu den unbekannten Urhebern dauerten an.