Bei der Debatte um ein Mindestalter für soziale Netzwerke gehen die Meinungen auseinander. So positionieren sich die großen Parteien.
24.02.2026 - 10:27 Uhr
CDU für Mindestalter
Die CDU hat auf ihrem Parteitag in Stuttgart einen Antrag beschlossen, der der Bundesregierung vorgelegt werden soll. Darin fordert die Partei unter anderem ein Mindestalter von 14 Jahren für soziale Netzwerke. Zudem soll für Jugendliche bis zu einem Alter von 16 Jahren ein besonderer Schutz im digitalen Raum gelten. Bei Verstößen der Plattformen gegen die Altersbeschränkungen sollen empfindliche Bußgelder verhängt werden.