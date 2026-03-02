Morgens schon mit Reisbrei starten, dazu vielleicht warmes Wasser? Alltagsroutinen aus China sind im Netz gerade angesagt. Woher der Trend kommt und was ausgerechnet Donald Trump damit zu tun hat.
02.03.2026 - 05:45 Uhr
Peking - Langsam gibt die junge Frau chinesische Datteln in heißes Wasser, dazu Rosenblüten, Goji-Beeren und eine Scheibe Zitrone. Fertig ist das Heißgetränk nach chinesischem Vorbild. "Meine Morgenroutine seit ich Chinesin geworden bin", nennt die Tiktokerin aus Frankfurt am Main das Ganze. Mit dem Rezept will sie andere dazu inspirieren, auch chinesisch zu werden, oder, um es mit dem dahinter versteckten Trend zu sagen: "turning chinese" oder "becoming chinese".