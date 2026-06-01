Ernährungsexperten empfehlen Rapsöl ausdrücklich. Einige Influencer warnen dennoch vor dem pflanzlichen Öl. Was ist ihre Motivation?
Berlin - Experten bewerten Rapsöl seit Jahren anhaltend positiv - manche Influencer warnen dennoch davor. Einer von ihnen verbreitete gerade erst: "Rapsöl vergiftet dich!". Andere warnen vor industrieller Verarbeitung oder gar Krebs. "Die wissenschaftlichen Empfehlungen fallen deutlich anders aus als viele Diskussionen in sozialen Netzwerken", sagt Matthias Riedl, Ernährungsmediziner und ärztlicher Leiter des Medicum Hamburg.