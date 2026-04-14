Softball: Stuttgart Reds Mit zwei Nationalspielerinnen – auf verpassten Titel soll der Titel folgen
Die Bundesliga-Softballerinnen der Stuttgart Reds starten an diesem Sonntag in die Saison.
Die Bundesliga-Softballerinnen der Stuttgart Reds starten an diesem Sonntag in die Saison.
Es gibt eine Sache, die hat Hope Cornell nicht vergessen, die wabert noch in ihr: das verlorene Finale um die deutsche Meisterschaft im Vorjahr gegen die Bonn Capitals. Doch die Spielertrainerin der Stuttgart Reds schaut zuversichtlich nach vorne beziehungsweise auf den Bundesliga-Auftakt am Sonntag bei den Freising Grizzlies. „Dann ist die Sache abgehakt und wir nehmen einen neuen Anlauf auf die Meisterschaft“, sagt die 37-Jährige.