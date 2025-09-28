Für die Softball-Bundesliga-Damen der Stuttgart Reds ist es hart gekommen: Sie unterlagen den Bonn Capitals im Finale um die deutsche Meisterschaft. Doch es gibt noch eine Titelchance.
28.09.2025 - 16:31 Uhr
Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte sind die Softballerinnen der Stuttgart Reds ins Finale um die deutsche Meisterschaft eingezogen. So groß die Freude darüber auch war, so groß war nach dem Finale dann die Ernüchterung. In der im Stadion Rheinaue in Bonn ausgetragenen Best-of-Three-Spielserie unterlagen die Reds am Samstag den Bonn Capitals mit 9:11 und 2:5. Ein etwaiges Entscheidungsspiel am Sonntag wurde dadurch hinfällig.