Der zunehmende Einsatz Künstlicher Intelligenz treibt das Geschäft beim Stuttgarter Softwareanbieter GFT. Der Start ins Jahr lief gut.

red/dpa/lsw 07.05.2026 - 08:16 Uhr

Der Softwareanbieter GFT Technologies erwartet trotz allgemeiner wirtschaftlicher Verwerfungen in diesem Jahr weiter gute Geschäfte dank Künstlicher Intelligenz. „Unternehmen gehen zunehmend über die reine Erprobung hinaus und integrieren KI systematisch in großangelegte Modernisierungsprogramme“, sagte GFT-Chef Marco Santos bei der Vorlage der Geschäftszahlen zum ersten Quartal in Stuttgart.