Ein globales Computer-Problem sorgt am Freitag auch an deutschen Flughäfen und bei Airlines für Ausfälle. Inzwischen laufen die Systeme wieder.

dpa 20.07.2024 - 14:54 Uhr

Berlin - Nach der weltweiten IT-Störung hat sich der Luftverkehr in Deutschland nach Angaben des Flughafenverbandes ADV wieder "weitestgehend normalisiert". Verspätungen oder gar Absagen sollten nur noch vereinzelt vorkommen, sagte eine ADV-Sprecherin auf Anfrage in Berlin. Die IT-Systeme an den Flughäfen liefen seit Freitagvormittag wieder. Auch bei Fluggesellschaften sei der Fehler inzwischen behoben.