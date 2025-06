In Göppingen fallen Mitte Mai Schüsse. Ein 25-Jähriger wird schwer verletzt. Jetzt sitzt ein Mann in Untersuchungshaft.

Christine Bilger 01.06.2025 - 14:09 Uhr

Nach einem Angriff mit einer Schusswaffe am Abend des 17. Mai hat die Polizei zehn Tage später einen Mann festgenommen, der tatverdächtig sein soll. Er kam in Untersuchungshaft, das meldete die Polizei am Freitag. Mitte Mai war an jenem Abend am Rand von Göppingen auf einen 25 Jahre alten Mann geschossen worden, der mit schweren Verletzungen in eine Klinik kam und notoperiert wurde.