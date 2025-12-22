Lange wurde die Landesregierung verspottet, weil sie selbst kaum Solar auf dem Dach hatte. Das hat sich jetzt geändert.
22.12.2025 - 13:14 Uhr
Der Solarboom hat sich 2025 auch auf den landeseigenen Dächern niedergeschlagen. Mit dem diesjährigen Zubau hat die Landesregierung ihr Etappenziel für 2026 erreicht, teilte das Finanzministerium auf Anfrage mit. Ende 2025 hatte Baden-Württemberg 261 000 Quadratmeter Photovoltaikfläche auf landeseigenen Gebäuden installiert. Geplant war bislang, bis Ende kommenden Jahres 250 000 Quadratmeter Solarpanele auf den Landesdächern zu haben. Unter anderem auf dem Landtag und auf einem Flügel des Neuen Schlosses in Stuttgart war PV installiert worden.