An der B 27 und an der Ludwigsburger Straße soll es nach dem Willen des Verbands Region Stuttgart künftig einfacher sein Freiflächen-PV-Anlagen in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) zu errichten. Die Stadt wehrt sich gegen die Fläche an der Lindenallee.

Frank Ruppert 21.10.2024 - 16:04 Uhr

Der Verband Region Stuttgart will es künftig einfacher machen, Freiflächen-Photovoltaikanlagen anzulegen. Dazu schreibt er derzeit den Regionalplan fort, der die Nutzung von Flächen bestimmt, und will Grünzüge für die PV-Anlagen öffnen. Die Stadt Kornwestheim wurde wie alle anderen Kommunen zur Stellungnahme zu den Plänen aufgefordert und in der Salamanderstadt ist man nicht vollends überzeugt. „Zunächst einmal ist wichtig zu erklären, dass wir als Stadtverwaltung für erneuerbare Energien sind“, sagte der Erste Bürgermeister Daniel Güthler jüngst im Aussschuss für Umwelt und Technik.