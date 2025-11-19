Lässt sich ein Solarpark entlang der Autobahn noch verhindern? Die Stadt Korntal-Münchingen schöpft wieder Hoffnung – und setzt auf einen besonderen Plan.
19.11.2025 - 06:34 Uhr
Erneut prescht Korntal-Münchingen vor, um nördlich und südlich der A 81 auf „besten Böden im Herzen des Strohgäus“, wie es der Bürgermeister Alexander Noak (parteilos) formuliert, Solarparks zu verhindern: Die Stadt will eine Fläche von gut 300 Hektar im Außenbereich zwischen den Stadtteilen Korntal, Münchingen und Kallenberg als Landschaftspark ausweisen und so schützen.