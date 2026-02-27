Solarpark Weinstadt: Ansturm auf Anteile der Remstal Bürgerenergie-Genossenschaft

Mit solch einem Ansturm hat die Remstal Bürgerenergie Genossenschaft (REBE) nicht gerechnet: Seit zwei Tagen können Bürgerinnen und Bürger ihr Interesse an Anteilen der Genossenschaft mit Sitz in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) bekunden – und in dieser kurzen Zeit sind bereits Interessensbekundungen für Anteile von mehr als 1,1 Millionen Euro eingegangen.

Ein großer Erfolg. Andreas Killmaier vom REBE-Vorstand hatte im Vorfeld eines Informationsabends, der am Mittwoch dieser Woche stattfand, berichtet, dass die Genossenschaft in einem ersten Schritt 2,5 bis drei Millionen Euro einsammeln wolle. Dem Ziel ist die Genossenschaft nun schon ein gutes Stück näher gekommen.

Die Genossenschaft Remstal Bürgerenergie ist ein Zusammenschluss von Bürgerinnen und Bürgern, des Klimabündnisses Weinstadt, der Stadtwerke Weinstadt und der Volksbank Stuttgart, um privates Kapital für die Energiewende zu mobilisieren. Mit ihrer Hilfe soll in Weinstadt der größte Solarpark der Region entstehen.

Baubeginn soll im Herbst 2026 sein

Außerdem ist der Bau eines Umspannwerks geplant und es sollen große Strom- und Wärmespeicher, zwei Elektrokessel, eine weitere Holzhackschnitzelheizung und zwei Großwärmepumpen entstehen, um die Abwärme aus dem Auslauf der Kläranlage für das Nahwärmenetz nutzbar zu machen.

Durch den Solarpark und die sogenannte Energiedrehscheibe könnten 20 Prozent des Strombedarfs von Weinstadt, einer Kommune mit gut 27.000 Einwohnern, mit erneuerbarer Energie abgedeckt werden. Der Baubeginn soll im kommenden Herbst sein.

Die Mindestbeteiligung an der REBE liegt bei einem Anteil von 500 Euro. Eine Person kann maximal 200 Anteile zeichnen. Für das erste volle Betriebsjahr plant die Genossenschaft, drei Prozent Dividende zu zahlen. Nachhaltig sollen es drei bis vier Prozent sein. Interessentinnen und Interessenten können sich unter der Adresse www.rebe-power.de für eine Beteiligung registrieren.