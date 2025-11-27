Die Nationalgarde ist auf Befehl von Präsident Trump in der US-Hauptstadt. Jetzt fallen Schüsse, zwei Soldaten werden schwer verletzt. In einer Ansprache kündigt Trump Konsequenzen an.
27.11.2025 - 06:53 Uhr
US-Präsident Donald Trump hat einen bewaffneten Angriff auf zwei Nationalgardisten in der Hauptstadt Washington als „Akt des Terrors“ bezeichnet und drastische politische Konsequenzen angekündigt. Weil es sich bei dem mutmaßlichen Täter den Behörden zufolge um einen Afghanen handelt, kündigte Trump Überprüfungen aller Ausländer aus Afghanistan an, die unter seinem demokratischen Amtsvorgänger Joe Biden in die USA gekommen waren.