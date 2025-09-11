Zukunftsmuseum in Nürnberg: Soldatenfliege oder Laborfleisch? Was wir in Zukunft essen

Mit dem Essen ist es wie mit dem Wetter – dazu hat jeder und jede etwas zu sagen. Übers Essen reden, das geht immer. Aber was futtern wir eigentlich in 20 oder 50 Jahren? Hat auf diese Frage auch jeder eine Antwort parat? Vielleicht eher nicht. In dem Fall hilft ein Besuch des Zukunftsmuseums in Nürnberg. Die Dependance des Deutschen Museums in München hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Geschichten von morgen zu erzählen, zu zeigen, wo Technologie und Denkweisen die Menschheit hinführen könnten.