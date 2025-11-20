Im SoleBad Cannstatt verbinden sich fünf unterschiedliche Heil- und Mineralquellen sowie eine weitläufige Badelandschaft zu einem Ort tiefer Regeneration.

SWMN 10.12.2025 - 08:24 Uhr

Als Stuttgarts einzige Therme mit natürlicher Thermalsole nimmt das SoleBad Cannstatt eine außergewöhnliche Position in Baden-Württemberg ein. Die hohe Mineralisierung des Wassers, gewonnen aus fünf verschiedenen Heil- und Mineralquellen, bildet die Grundlage für gesundheitsförderndes Baden. Die Thermalsole wird seit Jahrhunderten mit vielfältigen gesundheitlichen Vorteilen in Verbindung gebracht:

Unterstützung der Atemwege durch salzhaltige Aerosole

Entspannung von Muskulatur und Faszien

Förderung der Durchblutung

Entlastung von Gelenken und Wirbelsäule

Beruhigung und Pflege der Haut

Positive Effekte auf das vegetative Nervensystem Durch die Kombination aus Heilwasser, Wärme, Ruhe und mineralischen Elementen entsteht eine ganzheitliche Gesundheitswirkung, die im SoleBad Cannstatt besonders intensiv erlebbar ist.

Heilsame Wasserwelten: Die großzügige Badelandschaft

Die Badelandschaft des SoleBad Cannstatt ist so gestaltet, dass gesundheitsfördernde Wirkung und Wohlbefinden ineinandergreifen.

Sole-Innen und Außenbecken

Die warme Thermalsole wirkt durch ihren hohen Salzgehalt entspannend auf Muskulatur und Bindegewebe, die Unterwasserdüsen fördern die Lockerung tiefer Muskelpartien. Der natürliche Auftrieb des Wassers entlastet die Gelenke – ein wichtiger Vorteil für Menschen mit Rücken- oder Kniebeschwerden. Gleichzeitig regt das mineralhaltige Wasser die Hautdurchblutung an.

Regeneration in den Sitz- und Liegebecken

Der Wechsel aus Wärme, Salz und sanfter Bewegung stimuliert zusätzlich den Kreislauf und unterstützt die Regeneration nach körperlicher Belastung. Erholung bieten in der großzügigen Badelandschaft die Sole-Whirlpools sowie ein großes 36 Grad warmes Sole-Sitz- und Liegebecken.

18-Grad-Heilwasserbecken stärkt das Immunsystem

Das kühle, naturbelassene, stark kohlensäurehaltige Heilwasser ergänzt das warme Sole-Angebot ideal. Der Temperaturschock auf 18 Grad aktiviert Stoffwechsel und Gefäße und stärkt das Immunsystem. Der hohe Mineralgehalt des Wassers trägt zudem zu einem belebenden Effekt bei.

Stärkung der Atemwege: Die Salznebel-Lounge

Die Salznebel-Lounge verbindet moderne Inhalationstechnik mit der natürlichen Wirkung von Salz. Die Inhalation von feinem Trockensalznebel aus 99 Prozent Natriumchlorid, dem höchsten in der Natur vorkommenden Reinheitsgrad, wirkt für die Atemwege reinigend und desinfizierend. Die Kombination von Inhalation und Thermalbad fördert die Atemgesundheit und das allgemeine Wohlbefinden und wird häufig mit folgenden Effekten in Verbindung gebracht:



Unterstützung bei Pollenbelastung und trockenen Atemwegen

Befreiendes Gefühl bei verspannter oder gereizter Atmung

Verbesserung des Hautzustandes, besonders bei empfindlicher Haut

Beruhigung des vegetativen Nervensystems durch das ruhige Setting

Saunalandschaft mit Tradition und Vielfalt

Die Saunalandschaft des SoleBad Cannstatt verbindet traditionelle Wärme- und Dampfanwendungen mit modernen Elementen:

Verschiedene Schwitzräume

Unterschiedliche Temperaturen stimulieren Kreislauf und Immunsystem. Saunawärme kann muskuläre Verspannungen lösen, die Durchblutung fördern und den Stoffwechsel anregen.

Die finnische Sauna

Die finnische Sauna bietet eine intensive, trockene Wärme, die den Stoffwechsel anregt und das Immunsystem stimuliert. Die hohen Temperaturen fördern das Schwitzen und unterstützen die natürliche Entgiftung des Körpers. Mit 90 Grad entspannt die finnische Sauna Muskulatur und Faszien.

Die Außensauna

Die Außensauna ergänzt das Angebot um ein wohltuendes Naturerlebnis. Der Wechsel zwischen heißem Saunaraum und frischer Außenluft wirkt belebend und stärkt das Herz-Kreislauf-System. Die besonders ruhige Atmosphäre im Außenbereich schafft einen intensiven Rückzugsort, der die gesundheitliche Wirkung der Saunagänge verstärkt.

Aromabad – ätherische Düfte und sanfte Wärme

Das Aromabad verbindet moderate Temperaturen mit duftenden ätherischen Essenzen. Die sanfte Wärme öffnet die Atemwege, fördert die Durchblutung und wirkt gleichzeitig beruhigend. Je nach eingesetztem Duft können vitalisierende, entspannende oder klärende Effekte entstehen.

Den Dampfraum genießen

Ein Besuch im Dampfraum bei 40 Grad kombiniert Wärme mit hoher Luftfeuchtigkeit. Der feine Dampf wirkt pflegend auf Haut und Atemwege. Das warme Umfeld entspannt Muskeln und kann bei Erschöpfung oder Spannungskopfschmerzen wohltuend wirken.

Soledusche als Ergänzung im Dampfraum

Die Soledusche im Dampfraum unterstützt vor allem die Gesunderhaltung der Atemwege und stärkt das Immunsystem.

Das Meditationsbad als Rückzugsort

Farblichttherapie, leise Klänge und Wärme schaffen einen Rückzugsort innerer Ruhe. Der Fokus liegt auf mentaler Regeneration und Stressreduktion – ein harmonischer Kontrast zu den belebenden Soleanwendungen.

Das SoleBad Cannstatt steht für authentische Gesundheitskultur, getragen von echter Thermalsole. Die einzigartige Kombination aus Thermalsole, Ruhe und Wärme macht das SoleBad in Cannstatt zu einem Ort nachhaltiger Erholung und garantiert einen gesundheitsfördernden Nutzeffekt. Alle Informationen zu Öffnungszeiten und Angeboten finden Interessierte auf der Webseite der Stuttgarter Bäder.