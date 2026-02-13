Die Wilde Farm in Herrenberg vergibt Gemüseanteile für 2026. Um für die Idee der solidarischen Landwirtschaft zu werben, ist ein Ackerbegang im Frühjahr geplant.
Wer sich einen festen Anteil an frischem Gemüse sichern und gleichzeitig den regionalen Klimaschutz stärken möchte, kann sich in diesem Jahr an der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) Wilde Farm in Herrenberg beteiligen. Die Gemüseanteile können von Einzelpersonen, Haushalten oder auch gemeinsam mit anderen Interessierten übernommen werden. Auch halbe Anteile sind möglich. Die regelmäßige Gemüseausgabe erfolgt an mehreren Standorten. Die Wilde Farm ist Teil des städtischen Klimafahrplans und setzt auf gemeinschaftlich finanzierte, ökologische Landwirtschaft.