Solidarität in Ludwigsburg Starke Worte bei Iran-Kundgebung in Ludwigsburg
Bei einer bewegenden Kundgebung in Ludwigsburg fordern Redner klares Handeln gegen das iranische Regime. Oberbürgermeister Knecht spricht sogar von einem Militäreinsatz.
Die hereinbrechende Dunkelheit über dem Ludwigsburger Rathaushof, die Musik, die vielen Kerzen: Es ist eine anrührende Stimmung am frühen Freitagabend bei der Kundgebung für die Menschen im Iran.