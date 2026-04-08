Seit dem Beginn des Kriegs zwischen Iran und USA haben die Preise für Heizöl historische Hochs erreicht. Mit der heute beginnenden zweiwöchigen Waffenruhe fallen nun allerdings die Rohölpreise wieder. Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Heizöl zu tanken?
Nach der in der Nacht zum Mittwoch angekündigten Feuerpause zwischen USA und Iran reagieren die Märkte prompt und die Rohölpreise geben deutlich nach. Kostete gestern ein Barrel Öl der Marke Brent noch 111,70 US-Dollar im Tageshoch, sind es aktuell noch etwa 92 Dollar. Um knapp 18 Prozent hat sich der Preis damit korrigiert. Die Heizölpreise reagieren allerdings etwas träger. Mit aktuell 138 Euro pro 100 Liter im Schnitt gaben diese laut dem Vergleichsportal Esyoil bereits etwa 10 Prozent nach und liegen damit immer noch deutlich über dem Vorkriegsbeginn im Februar von knapp 95 Euro pro 100 Liter bei einer Abnahme von 3.000 Litern.