An einem Strand in Somalia stranden und verenden dutzende Delfine. Es handelt sich um die größte Massenstrandung in der Geschichte des ostafrikanischen Landes.

red/AFP 24.01.2025 - 15:12 Uhr

An einem Strand in Somalia sind dutzende Delfine gestrandet und verendet. Anwohner sagten am Freitag, seit dem Vortag seien an dem Küstenabschnitt zwischen der Hafenstadt Bossaso und dem Strand von Mareero in der nördlichen Region Puntland mindestens 100 Meeressäuger angeschwemmt worden. Es handele sich um die größte Massenstrandung in der Geschichte des ostafrikanischen Landes.