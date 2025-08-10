Zunächst war die Idee nicht auf große Begeisterung gestoßen: ein Stadtstrand für Wendlingen. Seit Kurzem hat die sommerliche Oase im Zentrum geöffnet – und kommt gut an.

Die Idee des ersten Beigeordneten der Stadt Wendlingen löste bei ihrer ersten Vorstellung im Gemeinderat zunächst wenig Begeisterung aus: Als Markus Lämmle das Projekt Stadtstrand Anfang Mai erläuterte, waren es vor allen Dingen die Kosten, die angesichts der klammen Haushaltskasse viel Kritik zur Folge hatten. Mit einem stark abgespeckten Konzept wurde die Idee jetzt doch verwirklicht – und schon am Eröffnungstag strahlte nicht nur die Sonne, sondern auch die unzähligen Besucher und Besucherinnen, die mit einem kühlen Getränk in der Hand auf dem Gelände eines ehemaligen Supermarkts mitten in der Stadt die Seele baumeln ließen.

Bereits am Nachmittag war die Sandfläche fest in Kinderhand; da wurden Burgen gebaut und Sandkuchen gebacken, während die Eltern gemütlich auf den Liegestühlen saßen und ihrem Nachwuchs zusahen. Was ganz im Sinne der Stadtverwaltung ist. „Es soll ein Raum für Begegnung, Entspannung und sommerliche Auszeiten sein“, erklärt Lämmle. Bürgerschaft, Stadt und Sponsoren hätten alle gemeinsam an einem Strang gezogen, um zur Aktivierung der Innenstadt beizutragen, betont auch Stadtkämmerer Matthias Essig, der seit Kurzem zusätzlich neuer Wendlinger Wirtschaftsförderer ist: „Ich freue mich auf einen Sommer voller Begegnungen in unserer Stadt.“

Eisdiele Gelateria Italiana im Zentrum

Bei Clea Casal von der benachbarten Eisdiele Gelateria Italiana laufen als Ankermieterin alle Fäden zusammen: Sie bewirtet eines der beiden Holzhäuschen am Strandstrand und ist Ansprechpartner für alle, die den Ort für eine Veranstaltung oder zwecks Bewirtung – dafür ist das zweite Häuschen vorgesehen – nutzen wollen.

Angedacht ist, dass sich Vereine, Initiativen, Schulen, Kindergärten oder auch Gewerbetreibende präsentieren können. „Wir sind offen für alles“, sagt Casal, die die Idee des Stadtstrands großartig findet: „Insofern war es keine Frage für mich, das zu unterstützen.“

So sah es vorher auf der Fläche des aktuellen Strands aus. Foto: Archiv Dannath

„Das Tolle ist, dass fast die gesamte Ausstattung von den Palmen bis zum Sand von örtlichen Sponsoren kommt“, freut sich Lämmle. Womit auch die Kosten minimal gehalten werden können. Kalkuliert wird aktuell mit Ausgaben von 2000 bis 3000 Euro. Eines ist dem Wendlinger Beigeordneten dabei aber besonders wichtig: „Wir wollen hier keine Ballermann-Partys.“ Auch im Sinne einer guten Nachbarschaft – mit den Anwohnern habe die Verwaltung im Vorfeld gesprochen: „Die Nachbarn sind alle froh, dass das Gelände nicht zwei Jahre brach liegt und es zu Fehlnutzungen kommt“, erklärt Lämmle.

So hat der Stadtstrand geöffnet

Geöffnet ist der Wendlinger Stadtstrand bei gutem Wetter von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 12 bis 21 Uhr, am Samstag sowie bei Sonderveranstaltungen bis maximal 22 Uhr. Außerhalb dieser Öffnungszeiten ist die mit Bauzäunen abgesperrte Fläche nicht zugänglich.

Bewährt sich das Konzept, will der Wendlinger Stadtrat Anfang 2026 über eine Weiterführung im kommenden Sommer entscheiden. Entstehen soll auf dem Grundstück eigentlich ein Ärztehaus. Bis die Neubebauung startet, wird aber noch viel Zeit ins Land gehen. Lämmle rechnet nicht damit, dass das Projekt vor 2027 in die Realisierungsphase geht.