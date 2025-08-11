Weil es in dieser Woche so heiß wird, gibt der Landkreis Ludwigsburg eine Hitzewarnung heraus. An manchen Orten, etwa in Autos, könne die Hitze sogar lebensgefährlich werden.

Nach mehreren durchwachsenen Wochen klopft der Sommer wieder an im Kreis Ludwigsburg. Und wie: Von Dienstag bis Freitag soll es im Kreis bis zu 32 Grad heiß werden. Das ist dann nicht mehr nur Freibadwetter, sondern kann gefährlich für die Gesundheit werden. Der Landkreis hat deshalb nun Hitzewarnstufe 1 ausgerufen.

Das Gesundheitsamt des Landkreises gibt in einer Pressemeldung Hinweise, wie die Bevölkerung möglichst gut durch die heißen Tage komme. So sollte etwa die Mittagssonne zwischen 11 und 16 Uhr gemieden werden. Aktivitäten wie Einkaufen oder Sport sollten idealerweise in die kühleren Morgen- oder Abendstunden verlegt werden. Und wer doch nach draußen geht, sollte auf jeden Fall an Sonnenschutz und das Auftragen von Sonnencreme denken.

Ganz wichtig sei außerdem, genug zu trinken – vorzugsweise Wasser oder ungesüßten Tee. Auch eine leichte Ernährung trage dazu bei, den Körper bei Hitze nicht zusätzlich zu belasten.

Kreisbrandmeister warnt Autofahrer

Der Ludwigsburger Kreisbrandmeister Andy Dorroch sendet derweil einen eindringlichen Appell an die Autofahrer im Kreis. „Tatsächlich wird so ein Auto ein echter Backofen. Innerhalb kürzester Zeit erhöht sich die Temperatur so arg, dass es wirklich gefährlich werden kann“, wird Dorroch in einer Mitteilung zitiert. Schon nach zehn Minuten in der Sonne überstiegen die Innenraumtemperaturen die Körpertemperatur eines Menschen oder Tieres, nach 30 Minuten würden bei einer Außentemperatur von knapp über 28 Grad mehr als 45 Grad Celsius im Fahrzeuginneren erreicht. Selbst leicht geöffnete Fenster brächten da keine Abkühlung mehr.

Besonders Kinder, ältere Menschen und Tiere sind bei Hitze im Auto extrem gefährdet. „Sie haben da nichts im Auto verloren“, mahnt Dorroch. Wer bei Hitze ein eingeschlossenes Kind oder Tier in einem Fahrzeug bemerke, solle nicht zögern und sofort den Notruf wählen. Nur durch schnelles Eingreifen könnten lebensbedrohliche Situationen verhindert werden.