Weil es in dieser Woche so heiß wird, gibt der Landkreis Ludwigsburg eine Hitzewarnung heraus. An manchen Orten, etwa in Autos, könne die Hitze sogar lebensgefährlich werden.
11.08.2025 - 10:56 Uhr
Nach mehreren durchwachsenen Wochen klopft der Sommer wieder an im Kreis Ludwigsburg. Und wie: Von Dienstag bis Freitag soll es im Kreis bis zu 32 Grad heiß werden. Das ist dann nicht mehr nur Freibadwetter, sondern kann gefährlich für die Gesundheit werden. Der Landkreis hat deshalb nun Hitzewarnstufe 1 ausgerufen.