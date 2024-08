Lange ließen die Besucherzahlen zu wünschen übrig. Jetzt aber hellt sich die Freibadbilanz der Stuttgarter Bäder auf. Ein Bad sticht dabei besonders heraus.

Jan Sellner 12.08.2024 - 17:27 Uhr

Der Sommer gibt gerade vielen Stuttgartern einen Schubs und lässt sie ins Wasser springen – zur Freude der Stuttgarter Bäder, die bisher auf eine wenig erfreuliche Freibadsaison blickten. „Nachdem wir aufgrund des durchwachsenen Wetters und vieler Konkurrenzveranstaltungen wie der Fußball-Europameisterschaft zeitweise rund 40 Prozent unter den Werten aus dem Vorjahr lagen, nähern sich die Besucherzahlen nun erfreulicherweise den Werten aus 2023 an“, sagte der Sprecher der Stuttgarter Bäder, Jens Böhm, am Montag auf Anfrage. Im vergangenen Jahr wurden in den fünf Stuttgarter Freibädern – Inselbad Untertürkheim, Höhenfreibad Killesberg, Freibad Möhringen, Freibad Sillenbuch und Freibad Rosental/Vaihingen – am Ende der Saison am 12. September insgesamt 630 832 Besucherinnen und Besucher gezählt.